Evlenecek Çiftlere Müjde: Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı

Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvurular bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, krediye daha fazla gencin erişebilmesi amacıyla gelir şartının yükseltildiğini açıkladı.

Buna göre, çiftlerden ikisi de 18-25 yaş arasında ise kredi miktarı 250 bin liraya, 26-29 yaş arasında ise 200 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Gençlik Fonu adresinden yapılabiliyor. Bugüne kadar fon kapsamında 158 bin 488 çift başvuruda bulunurken, 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış, 59 bin 54 çift kredi almaya hak kazanmıştı.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

  • Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak

  • Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak

  • Son 6 aylık gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak

  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe 2-6 ay kalmış olmak

  • Bakanlığın sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek

  • Devletin güvenliğine ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak

  • Daha önce fon kapsamında kredi kullanmamış olmak

