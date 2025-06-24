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EURO 46 TL’Yİ AŞTI: 24 HAZİRAN’DA DÖVİZ PİYASALARINDA TARİHİ ZİRVE

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Euro 46 TL’yi Aştı! 24 Haziran’da Döviz Piyasalarında Yeni Rekor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı hız kesmeden devam ederken, 24 Haziran 2025 sabah saatlerinde Euro/TL kuru 46 liranın üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirve gördü. Dolar ve sterlin de yükseliş trendini sürdürüyor. Yatırımcılar ve ithalatçılar için kritik bir gün yaşanıyor.

Euro günün ilk saatlerinde rekor kırdı! 24 Haziran'da piyasalar

24 Haziran 2025 Güncel Döviz Kurları

  • Euro/TL: 46,10

  • Dolar/TL: 39,64

  • Sterlin/TL: 54,02

Serbest piyasada güne bu seviyelerle başlayan döviz kurları, özellikle Euro cephesinde yeni rekorların habercisi oldu.

Euro’daki Yükselişin Nedenleri

Uzmanlara göre Euro’nun rekor kırmasında birkaç temel etken öne çıkıyor:

  • Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı sinyalleri

  • Türkiye’de enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi

  • Küresel piyasalarda artan risk iştahı

  • Dış ticaret açığındaki artış ve rezerv baskısı

Altın ve Petrol Fiyatlarında Son Durum

  • Gram Altın: 4.233 TL

  • Ons Altın: Düşüş eğiliminde

  • Brent Petrol: 69–70 dolar/varil bandında

Küresel jeopolitik risklerdeki azalma ve olası ateşkes beklentileri, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken altın da değer kaybetmeye başladı.

Ekonomik Etkiler ve Beklentiler

Euro’nun 46 TL’yi aşması, ithalata dayalı ürünlerde maliyetlerin artmasına neden olabilir. Dövize endeksli sektörlerde baskı daha da yükselebilirken, tüketici fiyatları üzerinde de yukarı yönlü etkiler görülebilir.

Finans analistleri, kısa vadede dövizde dalgalanmanın süreceğini ve özellikle kur korumalı ürünlere olan talebin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

EURO 46 TL’Yİ AŞTI: 24 HAZİRAN’DA DÖVİZ PİYASALARINDA TARİHİ ZİRVE
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