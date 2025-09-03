Enflasyonda Düşüş Devam Ediyor: Ağustos 2025 Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu oran, son 45 ayın en düşük seviyesi olmasıyla dikkat çekti.

Yıllık enflasyon rakamları incelendiğinde, en büyük artışların konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma sektörlerinde yaşandığı görüldü. Konutta yüzde 53,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 ve ulaştırmada yüzde 24,86’lık yıllık artışlar, enflasyonun temel dinamiklerini oluşturdu. Bu ana harcama gruplarının aylık değişimleri ise sırasıyla yüzde 2,66, yüzde 3,02 ve yüzde 1,55 oldu.

Veriler, endekste yer alan 143 temel başlıktan 20’sinde düşüş yaşandığını, 119’unda ise artış kaydedildiğini gösteriyor. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve tütün hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 32,71 olarak gerçekleşti.

Üretici tarafında da fiyat artışları devam etti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,48 ve yıllık yüzde 25,16 yükseldi. Sanayinin farklı sektörlerindeki yıllık artışlar; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,62, imalatta yüzde 24,73, elektrik, gaz üretim ve dağıtımında yüzde 26,68 ve su temininde yüzde 55,35 olarak belirlendi.