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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 16:38
Merkez Bankası’nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01’den yüzde 67,23’e yükseldi, dolar tahmini ise 30,05’ten 30,00’a düştü.

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