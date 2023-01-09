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Etikette yazan fiyata kimse inanamadı

Etikette yazan fiyata kimse inanamadı
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09 Ocak 2023 - 16:37
Türkiye’de artan enflasyon ve özellikle peynir ürünlerinin kırmızı etle yarışması gündemdeyken, ünlü bir işletmede kaşarlı simidin 60 TL’ye satılması sosyal medyaya damga vurdu.

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, bir yandan peynir fiyatlarının adeta kırmızı etle yarışması nedeniyle bazı ürünlerin fiyat etiketleri görenlere “yok artık” dedirtiyor.

KAŞARLI SİMİDİN FİYATI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ünlü bir işletmede satışa çıkarılan bir kaşarlı simidin 60 TL’ye satıldığı görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşların bir kısmı bu fiyata tepki gösterdi, bir kısmı da ekonomi bu halinde normal olduğunu dile getirdi.

 

HÜLYA AVŞAR’IN SÖZLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDULAR
Bazı kullanıcılar ise Hülya Avşar‘ın geçmişte ekonomik durumla ilgili yaptığı, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerine göndermede bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;

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