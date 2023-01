Üniversite hocası öğrencisine cinsel saldırıdan tutuklandı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Şahin Gümüş’ün öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Sanat Tarihi bölümü öğrencisi A.B. (Genç kadının ismi değiştirilerek kodlanmıştır), iddiasına göre 6 ağustosta sınıf arkadaşları ve hocası Şahin Gümüş‘le birlikte kazı çalışması için Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’ne gitti. Kazıya iki günlük ara verilince genç kadının arkadaşları evlerine döndü. A.B. ise kalacak yeri olmadığı için öğretmeni ile öğrencilere tahsis edilen kazı evinde konaklamak zorunda kaldı. Genç kadın, hocasının ‘alkol alalım mı?’ teklifini önce reddetti, ardından ısrarların ardından kabul etti. Sonrasında da Şahin Gümüş’ün cinsel saldırısına maruz kaldı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Duvar’dan Esma Turan’ın haberine göre, A.B., olayın ardından iddiasına göre “kendisine kimsenin inanmayacağını” düşünerek şikayetçi olmadı. Ancak 29 aralıkta yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldıktan sonra karakola giderek Şahin Gümüş’ten şikayetçi oldu. Genç kadının ifadesinin alınmasının ardından dosya savcılığa gönderildi.

Şahin Gümüş, 2 ocak pazartesi günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen Şahin Gümüş, Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“O HAYATINA DEVAM EDERKEN HER GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ”

A.B, olay sonrası yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Arkadaşlarım bana sürekli öğretmenimin beni kızı gibi gördüğünü söylüyorlardı. Ben de bu yüzden bana inanmayacaklarını düşündüğüm için olayı ilk başta kimseye anlatamadım. Elimde kanıtım da yoktu. Daha sonra olayın etkisiyle krizler yaşamaya başladım ve psikolojik destek aldım. Sinir krizlerim, kusmalarım oldu. Ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. O, hiçbir şey olamamış gibi hayatına devam ediyordu, benimse her günüm kabusa döndü. Yaşadıklarım nedeniyle hayatla bağım koptu. Yaptığı cezasız kalmıştı, ben buna daha fazla dayanamadım. Krizlerimde artınca 30 Aralık’ta şikayetçi oldum. Şahin Gümüş şu an tutuklu yargılanıyor ama itiraz ettiklerini öğrendim. Tutuksuz yargılanma ihtimali varmış, bu bile beni korkutuyor. Umarım bana yaşattıklarının cezasını alır.”

Öte yandan üniversite yönetiminin de Şahin Gümüş hakkında soruşturma açtığı ve uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.