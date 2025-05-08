EŞREF RÜYA DİZİSİNDE EBRU YAŞAR SÜRPRİZİ

Kanal D’nin ilgiyle izlenen yapımlarından Eşref Rüya, bu hafta yayınlanan bölümüyle hem ekran başındakileri hem de sosyal medyayı duygulandırdı. Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un seslendirdiği, dijital platformlarda rekor kıran “Kehribar” şarkısı, dizinin dramatik sahnesinde kullanıldı. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un sahne içinde bu şarkıyı seslendirmesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

REKORTMEN ŞARKI DİZİYLE YENİDEN ZİRVEDE

Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un düetiyle tanınan “Kehribar” şarkısı, yayınlandığı dönemde milyonlarca dinlenme sayısına ulaşarak büyük başarı yakalamıştı. Şarkının, Eşref Rüya dizisinin etkileyici sahnesinde kullanılması, parça için yeniden bir çıkış noktası oluşturdu. Sosyal medyada dakikalar içinde gündeme oturan şarkı, diziseverlerden de tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

Dizinin yayınlanmasının ardından #Kehribar, #EşrefRüya ve #EbruYaşar etiketleri sosyal medya platformlarında trend listelerine girdi. Kullanıcılar, Çağatay Ulusoy’un performansı ve sahnenin duygu yoğunluğuna övgüler yağdırdı. Pek çok izleyici, sahneyi “unutulmaz” ve “nefes kesici” olarak tanımladı.

DİZİ VE MÜZİK BİRLEŞİNCE DUYGULAR ZİRVE YAPTI

Türk televizyonlarında müzikle sahnenin birleştiği anlar her zaman büyük etki yaratmıştır. Eşref Rüya dizisinde “Kehribar” şarkısının kullanımı da bu geleneği sürdürerek, izleyici ile güçlü bir bağ kurdu. Özellikle duygusal içerikli senaryoya sahip dizilerde müzik seçimi, sahnenin etkisini katlayarak artırıyor.