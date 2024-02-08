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Ardahan’da son 55 yılın rekoru! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Ardahan’da son 55 yılın rekoru! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 11:31
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan’da 55 yılın rekoru kırıldı. Her yer bembeyaz oldu.Geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan’da iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kentte otomobillerin kar altında kaldığı görüldü.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını duyurdu.

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Vali Çiçek “Ardahan’ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun” ifadelerini kullandı.

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