Ardahan’da son 55 yılın rekoru! Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan’da 55 yılın rekoru kırıldı. Her yer bembeyaz oldu.Geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan’da iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kentte otomobillerin kar altında kaldığı görüldü.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını duyurdu.

Vali Çiçek “Ardahan’ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun” ifadelerini kullandı.