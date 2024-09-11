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Eskişehir’de vandalların bu sefer ki hedefi Tepebaşı’ndaki bank oldu

Eskişehir’de vandalların bu sefer ki hedefi Tepebaşı’ndaki bank oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2024 - 14:12

Eskişehir’de bank, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından sökülerek kullanılamayacak duruma getirildiği açıklandı.

Eskişehir’de Tepebaşı İlçesi’nin merkezi bir bölgesindeki bank, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafınca sökülerek kullanılamaz hale getirildi.

Hoşnudiye Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki bilinmeyen kişilerce olduğu yerden sökülen bir bank dikkat çekti. Yere sıkılan vidaları çıkartılan bank, tam karşısında yer alan bir başka banka doğru ters vaziyette döndürülerek kullanılamayacak hale getirildiği görüldü.

Halktan toplanan vergilerle yapılan bir kamu malına bu şekilde zarar verilmesi ise vatandaşların büyük tepkisini çekti.

 

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