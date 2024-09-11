Erdoğan’dan Kırım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu’nun 4’üncü Liderler Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda, Kırım’ın ilhakının yaşanan acıları derinleştirdiğini belirtti ve Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, “Kırım’ın Ukrayna’ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir” diyerek, Türkiye’nin bu konudaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türkü soydaşlarının güvenliği ve esenliğinin Türkiye’nin dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde daha fazla adım atılacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Kırım Tatar halkının sürgününün 80’inci yıl dönümüne denk gelen bu zirvede, Kırım Tatar Türklerinin kendi ana vatanlarında huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in serbest bırakılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, Hasan ve Aziz Ahmedov kardeşler gibi tüm Kırım Tatar soydaşlarının özgürlüğüne kavuşmalarını temenni ettiklerini söyledi.

Erdoğan, savaşın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Türkiye’nin samimi temennisi olduğunu belirtti. Zirvede, Kırım Tatar Türklerinin yaşadıkları trajedinin ve uğradıkları haksızlıkların altını çizen Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda gösterdiği çabaların barışın sağlanmasına katkı sunmasını umduklarını ifade etti. Sürgün edilişlerinin 80’inci yıl dönümünde hayatını kaybeden Kırım Tatar Türkü soydaşlarını hürmetle andığını da sözlerine ekledi.