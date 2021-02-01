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Eski Bakan Mutluluktan Uçuyor

Eski Bakan Mutluluktan Uçuyor
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28 Eylül 2021 - 16:25

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, beşinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu dördüncü kez dede oldu. Dört kız torunu olan Aksu beşinci torun erkek olunca mutluluktan uçtu. Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay’ın oğlunun düğününe katılan Aksu masada konuklar ile sohbet ederken “torun bekliyorum inşallah erkek olur” dedi.

Mutlu haberi bekleyen Abdulkadir Aksu geçtiğimiz hafta torunu dünyaya geldi. Avukat Murat-Çağla Aksu çocuklarına dedesinin adın vererek Abdulkadir Aksu koydular. Eski İçişlerin Bakanı Aksu, kimsesiz çocukları yemek dağıtarak mutluluğunu paylaştı.

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