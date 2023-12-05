Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral, Ecem Erkek’i hedef aldı: “Yazık size”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ödül töreninde sokak hayvanları vurgulu bir konuşma yapan oyuncu Ecem Erkek’i Gazze’de öldürülen sivilleri hatırlatarak “Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla yapılmış” dedi.
Altın Kelebek yarışmasında “En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu” ödülü verilen Ecem Erkek, törende sokak hayvanları odaklı bir konuşma yaptı. Erkek, “Biz vicdanlı bir milletiz, onları hayattan koparmadan sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerce yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Saral ise Erkek’i hedef gösterdi. Saral, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma.
Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…”