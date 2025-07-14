ESENYURT’TA TAHLİYE KARARI

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, Özer hakkında adli kontrol şartı ile yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı getirdi. Savcılığın tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen tahliye kararı alınması dikkat çekti.

Ancak Ahmet Özer, başka bir yolsuzluk ve ihale soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunuyor. İhale yolsuzluğu iddiaları nedeniyle süren yeni bir soruşturma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyası, Özer’in cezaevinden çıkmasına engel oldu.

CHP’den gelen açıklamada ise, kayyum atamasının kaldırılması ve Ahmet Özer’in tamamen serbest bırakılması talep edildi. Parti yetkilileri, Esenyurt Belediyesi’nin yeniden asli yöneticilerine devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Özer’in avukatları da hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.