Aşkın Modası: Hande’den Ceketli Sürpriz!

Türkiye’nin en popüler oyuncularından Hande Erçel ve iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı, Lübnan’da düzenlenen yılın en gözde düğünlerinden birine katıldı. Modanın kalbi olarak bilinen Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ve Zein Qutami’nin muhteşem düğün töreninde yer alan çift, davetliler arasında en çok konuşulan isimler oldu.

Hande Erçel, geceye dünyaca ünlü moda tasarımcısı Elie Saab’ın yeni koleksiyonundan seçtiği zarif elbisesiyle katılarak adeta büyüledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevgilisi Hakan Sabancı’nın smokin ceketini giyerek verdiği poz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel’in Sabancı’ya sarılarak verdiği bu samimi kare, “aşkın en şık hali” olarak yorumlandı ve binlerce beğeni aldı.

Çiftin uyumlu ve enerjik halleri gece boyunca dikkatlerden kaçmadı. Düğün töreninde sürekli yan yana olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, keyifli anlar yaşarken samimi tavırlarıyla da takdir topladı. Erçel’in stilinin ve doğal güzelliğinin ön plana çıktığı fotoğraflar, takipçileri tarafından “yılın çifti”, “ikonik aşk” ve “moda dünyasının parlayan yıldızları” gibi övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Lübnan’daki bu özel gecede verdikleri pozlar, sadece sosyal medyada değil, magazin basınında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü çiftin aşk dolu halleri ve Hande Erçel’in tarzı, moda otoriteleri tarafından da “romantizmin ve zarafetin buluştuğu an” olarak değerlendirildi.