Erdoğan’la ilgili olay altılı masa iddiası! ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırsa…’

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin konuk olarak katıldı. Şirin programda, iktidar ve muhalefette yaşanan hareketliliği, Türkiye ekonomisini ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
Erken seçim ihtimalinin hangi olayların sonucunda gerçekleşebileceğini yorumlayan Şirin, “Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilirse Tayyip Erdoğan katiyen vazgeçmesinler diye erken seçim kararı alabilir. Veya Rusya Kıbrıs’ı tanırsa bu Türkiye’de iç politikada 4-5 puan fark eder. Böyle çok önemli bazı gelişmeler olursa iktidar da erken seçimi isteyebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla iktidar kanadı ekonomideki sıkıntıların yılbaşından sonra azalmaya başlayacağını ümit ettiği için seçimi Mayıs-Haziran ayında yapmayı daha makul görüyor gibi görünüyor” şeklinde konuştu.