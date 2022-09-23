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Erdoğan’la ilgili olay altılı masa iddiası! ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırsa…’

Erdoğan’la ilgili olay altılı masa iddiası! ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırsa…’
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23 Eylül 2022 - 16:44
Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, ekim ayında gerçekleşecek 6’lı masa toplantısından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak çıkması halinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı alabileceğini iddia etti.

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