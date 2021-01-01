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Erdoğan’ın Yayını Neden Kesildi ?

Erdoğan’ın Yayını Neden Kesildi ?
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29 Eylül 2021 - 17:39

Milli Görüş’e yakınlığıyla bilinen TV5, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması siyaset yaptığı gerekçesiyle kesildi.

TV 5 Ana Haber Bülteni’ni sunan Mehmet Ali Kayacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yarıda kesti.

Cumhurbaşkanı’nın sözünü kestiği için gelen eleştirilere yanıt veren Kayacı, “Cumhurbaşkanı konuştuğu için ses verdik ama gördük ki AKP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı’ndan söz ediyordu. Seçimler yaklaşınca her partiye verdiğimiz kadar AKP Genel Başkanı’na da süre veririz” dedi.

Kayacı, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak ekonomi konusuna geldiği takdirde yayına devam edeceklerini ifade etti.

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