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Erdoğan’ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz’u çıldırtacak

Erdoğan’ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz’u çıldırtacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Kasım 2023 - 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözleri büyük yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi konuya manşetinden yer verirken “Erdoğan’ın Scholz’la havuç-sopa oyunu” ifadelerini kullandı.

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