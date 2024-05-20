Ajda Pekkan’ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Plakası da özel…

Lüks otomobil tutkunu Süperstar Ajda Pekkan, bu kez 7 milyon TL’ye 4×4 bir araç satın aldı. Şöhret olduğu yıllardan beri her dönemin en lüks otomobillerini satın alan Ajda Pekkan, ilk kez özel plaka da yaptırdı. İşte Ajda Pekkan’ın yeni lüks aracı…
Ajda Pekkan, Maslak’ta bir toplantıdan çıkarken görüntülendi.
Yaklaşık 10 yıldır VIP araç kullanan sanatçı, bu kez 4×4 bir araç satın aldı.
Sabah’ın haberine göre bugüne kadar araçlarında özel plaka kullanmamaya özen gösteren Pekkan, 7 milyon TL değerinde ultra lüks aracına adının harflerinden oluşan AJD yazılı özel bir plaka aldı.
Şöhretin ilk yıllarından beri hep dönemin en lüks araçlarını almaya özen gösteren Süperstar, yıllar önce “Arabasız yıldız şarkıcı olmaz” açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.
10 YILDIR VIP ARAÇ KULLANIYOR
Yeni çıkan tüm otomobilleri takip eden Ajda Pekkan, tam bir araç tutkunu.
Ünlü sanatçı, şöhretinin ilk yıllarında da aldığı son model araçlarla poz veriyordu.
Pekkan’ın garajında 2 lüks aracı daha var.
İşte Süperstar Ajda Pekkan’ın yeni lüks aracı…