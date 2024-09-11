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Aile hekimini dövüp ağır yaraladı!

Aile hekimini dövüp ağır yaraladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2024 - 12:41

Adana’da, eşi için işe giriş raporu almaya çalışırken aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler’e saldıran Seracettin D. (49), gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Dr. Gürler’in, kendisine kayıtlı olmayan hastalar için yalnızca durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine Seracettin D. ile doktor arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu Seracettin D., odada bulunan elektrikli çaydanlıkla doktora saldırarak onu ağır yaraladı. Dr. Gürler’in sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluştu; yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Şüpheli Seracettin D., polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, daha önce de benzer bir sorun yaşadıklarını ve olay sırasında üzerine çay döküldüğünü, bu yüzden kendini korumaya çalıştığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Seracettin D., gazetecilere, “Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İlk o darbetti. Dövmem gerekmiyordu ancak o şiddete başvurdu. Durumu ağır değil” dedi.

Seracettin D., adliyeye sevk edildi.

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