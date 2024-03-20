Mehmet Ali Erbil’den damadına veto: Hırsız damat istemiyorum

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz, hırsızlık yaparak yarışmaya damgasını vurmuştu. Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi Survivor Yiğit Poyraz’ın hırsızlık yapması hakkında, önemli bir açıklama yaptı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile sevgili olan ve şimdilerde Survivor All Star’da yarışan Yiğit Poyraz’ın adı hırsızlık olayına karıştı. “Akıl tutulması yaşadım” diyen Acun Ilıcalı, Yiğit Poyraz’ın Dominik’li bir ailenin evine girip erzak çaldığını söyleyerek 10 ödülden faydalanamama cezası verdi. Mehmet Ali Erbil ise müstakbel damadını koruyan bir açıklama yaptı.
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’le büyük bir aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor’ın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Survivor’da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.
Geçtiğimiz akşam bir iftar etkinliğinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, yaşanan olayla ilgili düşüncelerini paylaştı. Sanatçı, kızı Yasmin Erbil’le müstakbel damadı Yiğit Poyraz hakkıdna şöyle konuştu:
“Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi… Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum.”
Daha önce Söylemezsem Olmaz’dan Arto’ya konuşan ünlü şovmen müstakbel damadını koruyarak, “Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor.
İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler.” demişti.