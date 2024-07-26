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Erdoğan’dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!

Erdoğan’dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Temmuz 2024 - 16:06
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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