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Erdoğan’dan emeklilerin banka promosyonlarına ilişkin açıklama!

Erdoğan’dan emeklilerin banka promosyonlarına ilişkin açıklama!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mart 2024 - 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum.” dedi.

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