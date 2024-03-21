Erdoğan’dan emeklilerin banka promosyonlarına ilişkin açıklama!

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:
Emeklilerimize banka promosyonu uygulamasını başlatmıştık. Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum.
Gazze’de zulüm altında iftar yapanların Allah yardımcısı olsun. Netanyahu denilen malum kişiyi Rabbimize havale ediyoruz, kahru perişan eylesin.
Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart’tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor.