Erdoğan’a “ne helalliği be” demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle!

Farah Zeynep Abdullah, iktidar karşıtı duruşuyla son aylarda en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Abdullah bu duruşunu da Twitter’dan sıkça sergilemişti. Seçimin ardından Farah Zeynep Abdullah şaşırtan bir karar aldı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi “Bihter” adıyla film oluyor. Merakla beklenen filmin başrolünde yer alan isimlerden Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde “İşte yine başlıyoruz. Bihter” notuyla paylaştığı bu kareyle gündeme gelmişti.

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Farah Zeynep Abdullah, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmişti.

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Abdullah, bir paylaşımında “DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter.” sözleri nedeniyle sosyal medyada bir kesimin tepkisini çekmişti.

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Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem sonrası Adıyamanlılardan helallik istemesine de sosyal medyadan sert çıkmıştı.

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“Ne helalliği be”

Abdullah, Erdoğan’ın “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerine karşılık olarak, Twitter hesabından “Ne helalliği be” paylaşımı yapmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan şaşırtan bir hamle geldi.

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Ünlü isim sosyal medya hesabını kapatmaya karar verdi.

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14 Mayıs öncesi yaptığı paylaşımlarla bir kesimin tepkisini çeken ancak geri adım atmayan Farah Zeynep Abdullah, 28 Mayıs’taki sonuçların ardından Twitter hesabını kapattı.

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Ünlü oyuncunun Twitter profiline bakmak isteyenler ‘böyle bir hesap yok’ ibaresiyle karşılaşıyor.

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Abdullah’ın artık siyaset ile ilgilenmeyeceği ve yorum yapmayı düşünmediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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