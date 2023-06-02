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Erdoğan’a “ne helalliği be” demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle!

Erdoğan’a “ne helalliği be” demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2023 - 14:30
Farah Zeynep Abdullah, iktidar karşıtı duruşuyla son aylarda en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Abdullah bu duruşunu da Twitter’dan sıkça sergilemişti. Seçimin ardından Farah Zeynep Abdullah şaşırtan bir karar aldı.

Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 1

Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi “Bihter” adıyla film oluyor. Merakla beklenen filmin başrolünde yer alan isimlerden Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde “İşte yine başlıyoruz. Bihter” notuyla paylaştığı bu kareyle gündeme gelmişti.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 2

Farah Zeynep Abdullah,  14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmişti.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 3

Abdullah, bir paylaşımında “DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter.” sözleri nedeniyle sosyal medyada bir kesimin tepkisini çekmişti.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 4

Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem sonrası Adıyamanlılardan helallik istemesine de sosyal medyadan sert çıkmıştı.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 5

“Ne helalliği be”
Abdullah, Erdoğan’ın “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” sözlerine karşılık olarak, Twitter hesabından “Ne helalliği be” paylaşımı yapmıştı.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 6

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan şaşırtan bir hamle geldi.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 7

Ünlü isim sosyal medya hesabını kapatmaya karar verdi.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 8

14 Mayıs öncesi yaptığı paylaşımlarla bir kesimin tepkisini çeken ancak geri adım atmayan Farah Zeynep Abdullah, 28 Mayıs’taki sonuçların ardından Twitter hesabını kapattı.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 9

Ünlü oyuncunun Twitter profiline bakmak isteyenler ‘böyle bir hesap yok’ ibaresiyle karşılaşıyor.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 10

Abdullah’ın artık siyaset ile ilgilenmeyeceği ve yorum yapmayı düşünmediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Seçim sonrası şaşırtan hamle! - Sayfa 11

Dava açılmıştı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir dava açılmıştı.

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