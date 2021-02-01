Erdoğan ve Biden Roma’da Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ABD’yi ziyaret etmişti. Dönüşünde de ABD ziyaretini değerlendirmişti. Özellikle de Biden konusunda bir parantez açmıştı. Erdoğan, ‘Biden ile iyi başladık diyemem. Şu anki gidişat pek hayra alamet değil’ vurgusu yapmıştı.

GÖZLER BU GÖRÜŞMEDE

Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak mı? O görüşmede nasıl detaylar olacak? ‘İyi başladık diyemem’ demişti Cumhurbaşkanı. Görüşmenin içerisinde hangi başlıkların yer alacağı merakla bekleniyor. Tabiki savunmadan, ticarete kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor bu görüşmede. F-35’lerden S-400 konusu, ABD ile olan gerilim konusu, bir taraftan da ticaret konusunda hedefler var. ABD ile ticaret konusunda hedefler var Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği. Hem ikili siyasete dair hem de küresel gelişmelere dair detayların ele alınması bekleniyor.