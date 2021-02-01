Erdoğan ve Biden Roma’da Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ekim ayı sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında görüşeceği bildirildi. CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin ayrıntıları aktardı: Kritik ve önemli bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek.
GÖZLER BU GÖRÜŞMEDE
Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak mı? O görüşmede nasıl detaylar olacak? ‘İyi başladık diyemem’ demişti Cumhurbaşkanı. Görüşmenin içerisinde hangi başlıkların yer alacağı merakla bekleniyor. Tabiki savunmadan, ticarete kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor bu görüşmede. F-35’lerden S-400 konusu, ABD ile olan gerilim konusu, bir taraftan da ticaret konusunda hedefler var. ABD ile ticaret konusunda hedefler var Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği. Hem ikili siyasete dair hem de küresel gelişmelere dair detayların ele alınması bekleniyor.