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Erdoğan, İsmailağa Tarikatının Şeyhi İçin Gazetelere İlan verdi

Erdoğan, İsmailağa Tarikatının Şeyhi İçin Gazetelere İlan verdi
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24 Haziran 2022 - 14:11

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa cemaati ‘şeyh’i Mahmut Ustaosmanoğlu için gazetelere taziye ilanı verdi.

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin “şeyh”i 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ustaosmanoğlu’nun ardından sosyal medya hesabından taziye mesayı yayımladı. Erdoğan mesajında “Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı, Ustaosmanoğlu için ayrıca gazetelere de ilan verdi. Erdoğan’ın yarım sayfa ölçüsündeki başsağlığı ilanında şu ifadeler yer aldı:

“Hayatını ilme, eğitime, ibadete, irşada adayan; kalpleri yumuşatan, gönülleri zenginleştiren, zihinleri aydınlatan sohbet ve hizmetleriyle manevi dünyamızın kandilleri arasındaki seçkin yerini alan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakka yürümüştür.

Öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ebedi aleme uğurlayacağımız Mahmut Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, İsmailağa camiasına, tüm sevenlerine başsağlığı temenni ediyorum. Kabri nur, mekanı cennet, makamı ali, hatırası daim olsun.”

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