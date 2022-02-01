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Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş

Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş
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29 Mart 2022 - 14:13

Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski milletvekilleri buluşmasının ardından, “şu sıralar sessiz kalan çok kritik bir isimle buluşmayı arzuladığını” yazdı.

Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş

Bu ismin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu söyleyen Pehlivan, Gül cephesinin ise bu buluşma talebini doğrulamadığını ifade etti.

Bugünkü köşesinde, “Bir dönem üst düzey görev yapmış, iki tarafın da ortak tanıdığı eski bir bürokrat da Erdoğan’ın bu buluşma isteği için aracı olmaya soyunmuş” diye yazan Pehlivan şunları kaydetti:

“Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor. İki cepheden ‘olabilir’ diyen de ‘doğru değil‘ diyen de var. Eğer gerçekleşirse Erdoğan birlikte verilen fotoğraf karesiyle iki partiye, yani DEVA’ya ve Gelecek’e kaçışın önünü tutmayı amaçlıyor.

Kaynaklarım, Erdoğan’ın görüşmek istediği kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia ediyor. Ancak Gül cephesi ‘Böyle bir durum yok’ yanıtını veriyor.

Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın.”

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