AK Partili vekillerden ‘çözmek zorundayız’ çıkışı!

Yaz tatiline 1 Temmuz’da girmesi gerekirken son anda planlanan bazı düzenlemeler nedeniyle mesaisini uzatan Meclis’te çok hararetli tartışmalar yaşanıyor. Tartışmaların başında sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor.

AK PARTİLİLER DE RAHATSIZ

AK Parti Grubu’nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 1 Ağustos’a kadar görüşülecek. Ancak ilgili teklifin tartışılma şeklinden AK Partili milletvekillerinin de rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre teklifin komisyon görüşmeleri sürecinde değiştirilen ‘ötanazi’ ifadesi ile ilgili daha önce kapalı grupta yapılan uyarıların dikkate alınmaması eleştiriliyor. Birçok AK Partili, “Yasa teklifinin temeli öldürmek değil. Ana amaç, köpekleri sokaktan toplayıp barınaklarda tutmak. Ama kötü bir iletişim ve savunma yapıldı. Sonuç olarak çok şikayet ve sorun var. Bunu çözmek zorundayız. Umuyoruz Genel Kurul görüşmelerinde yasa daha iyi anlatılabilir. Gerekirse yanlış anlamaları, uygulamada bazı riskleri giderecek değişiklikler de yapılabilir” değerlendirmesi yapıyor.