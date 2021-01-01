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Kırmızı ilde sahil yoğunluğu

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Kırmızı ilde sahil yoğunluğu
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30 Mart 2021 - 17:23
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Sağlık Bakanlığının son corona virüs haritasında yüksek riskliden, çok yüksek riskli iller arasına giren turizm kenti Antalya’da hava kapalı olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni corona virüs risk haritasına göre, 41 il daha kırmızı kategoriye geçiş yaptı. Bu rakamla toplam 58 kentte cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da geri geldi.

Cuma günü saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00’de bitecek.

Turizm kenti Antalya’da da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluştu. Havanın kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı vatandaşlar sahil bandına geldi.

Hafta sonu kısıtlaması öncesi aileler çocuklarıyla vakit geçirip, parklarda spor yaptı. Yabancı turistler özellikle de Ruslar 17 dereceyi bulan deniz suyunda yüzmeyi tercih etti. Sahil ve parklarda yaşlı ve gençlerin çoğunlukta olduğu görüldü.

“KISITLAMA ÖNCESİ GELMEK İSTEDİK”

Oğlu Çınar ile sahilde zaman geçiren Ersin Elyakut, “Hafta sonu yasağına denk gelmeden oğlumla beraber, sahile gidelim dedik. Yasaklar gelmeden iyi oldu. Umarım artık vakalar artmaz gündelik hayat devam eder. Allah herkese sağlık versin cumartesi yasak olunca umarım vakalar tekrardan azalır bir işe yarar bu yasaklar. Bu sahil boşken geleyim dedim geçen cumartesi serbestti ‘iğne atsan yere düşmezdi.’ Hava da güzel değerlendirelim istedik” diye konuştu.

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