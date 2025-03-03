EN-NESYRI TARİHE GEÇTİ! 19 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla Süper Lig tarihine adını yazdırmaya devam ediyor. Antalyaspor karşısında ağları sarsarak üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olan yıldız oyuncu, 19 yıl sonra Alex de Souza’nın rekorunu egale etti.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği En-Nesyri, takımı adına çıktığı maçlarda müthiş bir gol grafiği sergiliyor. Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor karşısında attığı golle serisini sürdüren Faslı forvet, son 17 maçın 14’ünde gol atarak büyük bir istikrar yakaladı. Bu başarısıyla taraftarların gözdesi haline gelen yıldız isim, Fenerbahçe’nin hücum hattındaki en önemli silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

BU SEZON 26 GOLE ULAŞTI

En-Nesyri, bu sezon ligde 16, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 4 gol atarak toplamda 26 gole ulaştı. Sezonun en formda isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

19 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

2006 yılında Alex de Souza’nın ardından iç sahada üst üste altı maçta gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olan En-Nesyri, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe taraftarı, bu istikrarlı performansın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçe, sezonun kritik virajlarına girerken En-Nesyri’nin bu performansını sürdürmesini bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın sisteminde kilit rol oynayan yıldız forvet, takımının en önemli gol ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Sezon sonuna kadar bu ivmesini koruyabilirse, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olacak.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/