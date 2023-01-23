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En büyük korku gerçek oluyor… Putin ilk adımı attı, Ukrayna alarma geçti!

En büyük korku gerçek oluyor… Putin ilk adımı attı, Ukrayna alarma geçti!
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23 Ocak 2023 - 15:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan savaş iki taraf için de kritik öneme sahip Donbass’ta kilitlenirken Rus liderin sessiz sedasız imza attığı karar Ukrayna’da alarma neden oldu.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde.

11’inci ayına giren savaş hız kesmeden devam ederken savaşın yeni merkez üssü kilit öneme sahip Donbass bölgesi.

Putin’in ‘Soledar düştü’ açıklaması sonrası Rus birliklerinin taarruzu sürerken Moskova’dan Ukrayna’yı alarma geçiren bir adım geldi.

Rus lider Putin’in sessiz sedasız aldığı karar ile, üç veya daha fazla çocuk babası olan erkeklerin seferberlikten muaf tutan kural kaldırdı.

Putin’in bu hamlesi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken bunun yeni bir seferberlik hazırlığı olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi Putin’in bu plan çerçevesince Ukrayna’ya 500 bin asker daha gönderemeye hazırlandığını yazdı.

 

Rus milletvekilleri ayrıca, Ulusal Muhafızlara daha fazla güç sağlayan ve yurtdışına kaçan Rusların mülklerine el koymalarına izin veren bir yasa önerisi sundular.

Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki komiserlere savaşma çağındaki erkeklerin listelerini hazırlama talimatı verildiğini de gelen bilgiler arasında.

Yeni bir seferberlik kararı çıkması durumunda Ukrayna savaşının Rusya lehine ilerleyebileceği belirtilirken Batı’daki Ukrayna Tank yardımı çatlağı sürüyor.

Ukrayna’nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili Berlin’in tutumu tepkilere neden olmuş, Almanya, Ukrayna’ya tank gönderme konusundaki isteksizliği nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.

Almanya’dan konu ile ilgili ‘U’ dönüşü olarak nitelendirilen bir hamle geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin’in Leopard kararını dünyaya duyurdu.

Baerbock, Polonya’nın Ukrayna’ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti. Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.

Alman bakan bir muhabirin Polonya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine şu yanıtı verdi;

‘Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık.’

Alman basını bu açıklamayı ‘Berlin yeşil ışık yaktı’ şeklinde yorumladı.

 

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