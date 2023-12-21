İstanbul Valiliği’nden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu giriş yapabilecekler.
Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için deplasman seyircisine izin çıktı.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
“İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.
Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir.”