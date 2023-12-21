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İstanbul Valiliği’nden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!

İstanbul Valiliği’nden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 17:59

Sarı-kırmızılı taraftarlar Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu giriş yapabilecekler.

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