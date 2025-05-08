EMEKLİYE MÜJDE, ASGARİ ÜCRETLİYE HAYAL KIRIKLIĞI!

Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için sevindirici ama asgari ücretliler için kötü haber niteliğinde değerlendirmelerde bulundu. Emekliye zam kapıda, ancak asgari ücretlilere ara zam ihtimali oldukça düşük görünüyor.

EMEKLİLERE YÜZDE 18 ZAM GELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayında açıkladığı verilere göre, ilk dört aylık enflasyon %13,36 olarak gerçekleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran Temmuz zammının ilk kısmını oluşturuyor. Uzmanlara göre Mayıs ve Haziran verileriyle birlikte bu oranın %17 ila %18 seviyelerinde tamamlanması bekleniyor.

🔹 En düşük emekli maaşı: 17.000 – 17.250 TL aralığına çıkacak

🔹 15.000 TL maaş alan emekli → 17.700 TL

🔹 20.000 TL maaş alan emekli → 23.600 TL

🔹 50.000 TL maaş alan emekli → 59.000 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI DÜŞÜK

Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşme farkı ile birlikte yaklaşık %16 seviyesinde kalacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir artış anlamına geliyor. Zam oranı ayrıca kıdem tazminatı tavanını da artıracak; Temmuz ayında bu tavanın 54.100 TL‘ye ulaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE TEMMUZDA ZAM YOK!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için ara zam ihtimalinin olmadığını vurguladı. Hükümetin enflasyonu yıl sonuna kadar %20’lere indirme hedefi nedeniyle, 2025 yılı içerisinde tek zam politikası uygulanması bekleniyor.

“Mevcut asgari ücret artışı, yıl sonu enflasyon hedefini şimdiden karşıladı. Ek zam beklenmiyor,” diyen Erdursun, çalışanlar açısından bu durumu hayal kırıklığı yaratacak bir tablo olarak değerlendirdi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Yıllık enflasyonun %37,86 seviyelerine gerilemesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda bu oranın daha da düşmesi bekleniyor. Hükümet, 2025 yıl sonu için enflasyonu %20 bandına çekmeyi hedefliyor. Zam politikasında da bu hedef belirleyici oluyor.