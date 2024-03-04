İki organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize 55 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı” duyurusu yaptı.
Operasyonda 61 adet ruhsatsız tabancaya, 32 adet tüfeğe, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu maddeye, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirası’na el konuldu.