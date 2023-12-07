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Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:18
Çalışan emeklileri üzecek bir gelişme yaşandı. Buna göre emekli olmasına rağmen çalışmaya devam edenlerin maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 1

Türkiye’de çalışmaya devam eden 1,5 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur emeklisi, yaşlılık aylığı alırken bu emeklilerin maaşlarından yapılan kesintinin miktarı da belli oldu.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 2

Çalışan emeklilerin maaşlarından kesilen miktar, işçi ve işveren katkı paylarının toplamına göre hesaplanıyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 3

Asgari ücret düzeyinde maaş alan emekliler, işçi katkı payı olarak 1006 TL, işveren katkı payı olarak da 3018 TL ödüyor. Böylece SGK’ya toplam 3 bin 286 TL ödenmiş oluyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 4

Bilgilere göre, bu tutar emeklinin maaşından düşülüyor ve net maaşına yansıyor. Mesela, asgari ücretle çalışan bir emekli, 1006 TL işçi katkı payı ve 2012 TL işveren katkı payı olmak üzere toplamda 3 bin 286 TL kesintiye maruz kalıyor. Neticede emeklinin net maaşı, 4 bin 254 TL’den 1068 TL’ye iniyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 5

Çalışan emeklileri ilgilendiren diğer hususlar şunlar; Emekli maaşının kesilmesi, çalışan emeklilerin kamuda 4A statüsünde çalışmaya başlamaları durumunda oluyor. Bu halde çalışan emekliler, SGK’ya sosyal güvenlik destek primi vermek zorunda kalıyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 6

Fakat bu prim, çalışan emeklilerin kazançlarına göre değişiklik gösteriyor. Çalışan emekliler, çalışmaya devam ettikçe ikramiyelerini alabiliyorlar.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 7

Son olarak, maaşlarından yapılan 3 bin 286 liralık kesinti, çalışan emeklilerin gelirlerinde bir azalmaya sebep oluyor. Bu durum, emeklilerin yaşam kalitelerini kötü yönde etkiliyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 8

Emekli maaşlarındaki kesintiler, maaş bordrolarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Emekliler, maaş bordrolarını inceleyerek yapılan kesintileri görebilirler.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 9

Eğer herhangi bir problem yaşanıyorsa, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edebilirler.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 10

YETİM, DUL, EMEKLİ AYLIĞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. Maddesi, sigortalıların ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerine tabi olarak Kurum nezdinde doğan alacakları devir veya temlik edilemez nitelikte olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, emekli, dul veya yetim aylıkları, nafaka borcu dışında haczedilemez.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 11

Emekli olunan sigorta kolu ayrımı yapılmaksızın bu koruma altındadır. Ancak, haciz işlemi için emekli olan kişinin onayı gerekmektedir.

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Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 12

Bununla birlikte, emeklinin adına kayıtlı olan araç, ev ya da arazi gibi varlıklar haciz uygulamasına maruz kalabilir.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 13

MAAŞTA KESİNTİSİ OLUR MU?

Bankalar, emekli aylıklarını teminat olarak göstererek belirli bir kredi miktarı sağlayabiliyorlar. Ancak, kredi ödemelerinde yaşanan sıkıntılarda bankalar, emekli hesaplarından kesinti yapma yetkisine sahip olabilir.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 14

Bu kesintilerin hukuki olarak geri alınabilir olduğu yönünde bir durum söz konusu. Haksız kesintiler için istirdat davası açılarak (ki bu, bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir), yapılan kesintiler geri alınabilir.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 15

Kesintilerin durdurulması için dava sürecinde ihtiyati tedbir talep edilir ve menfi tespit talebi de dilekçede belirtilmelidir.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 16

Menfi tespit talebinin kabul edilmesi, banka hesaplarındaki kesintinin durdurulmasını sağlayabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği kararlarda, istirdat ve menfi tespit davalarıyla geri alınan tutarların iadesinin mümkün olduğu ve emekli aylıklarından yapılan kesintilerin durdurulabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 17

EMEKLİ MAAŞINDAKİ KESİNTİLER NASIL SORGULANIR?

Emekli maaşı kesintilerini sorgulamak oldukça basittir. Eğer emekli aylığınızda bir kesinti olduğunu düşünüyorsanız, bu kesintinin nedenini belirlemek için bazı adımları izleyebilirsiniz. Genellikle emekli olan kişiler, 4A, 4B veya 4C sigorta gruplarından birine tabi olurlar.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 18

Bu sigorta gruplarından hangisine tabi olduğunuzu bilerek, e-devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz.

Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi - Sayfa 19

İlk adım olarak, e-devlet Kapısı’na giriş yapın ve Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına erişmek için turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu adresine gidin.

Daha sonra, hizmetler bölümünden emekli olduğunuz sigorta tipine uygun olan “kesinti sorgulama” hizmetini bulun ve sorgulamaya başlayın. Bu adımları takip ederek, emekli aylığınızdaki kesintileri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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