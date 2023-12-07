Emekli maaşlarından 3 bin 286 lira kesilecek! Milyonlara kötü haber geldi

Bilgilere göre, bu tutar emeklinin maaşından düşülüyor ve net maaşına yansıyor. Mesela, asgari ücretle çalışan bir emekli, 1006 TL işçi katkı payı ve 2012 TL işveren katkı payı olmak üzere toplamda 3 bin 286 TL kesintiye maruz kalıyor. Neticede emeklinin net maaşı, 4 bin 254 TL’den 1068 TL’ye iniyor.