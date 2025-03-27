EMEKLİ İKRAMİYESİ 4 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarıldı. 15,5 milyon emekliyi kapsayan bu düzenleme, özellikle Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara ekonomik anlamda önemli bir destek sağlayacak.

TEKLİF GENEL KURUL’DA ONAYLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuna duyurulan teklif, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Güler yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin refahını artırmak ve bayramları daha rahat geçirmelerini sağlamak adına ikramiyelere 1.000 TL zam yapılması kararlaştırıldı. Bu artış, devletin emeklilere olan vefasının bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

YASALAŞAN DÜZENLEME 15,5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Yeni düzenleme, SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan tüm emeklileri kapsıyor. Buna göre, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek ikramiyeler artık kişi başı 4.000 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Daha önce 24 Mart 2025 itibarıyla 3.000 TL olarak ödenmeye başlanan Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin eksik kalan 1.000 TL’lik fark, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ayrıca hesaplara yatırılacak.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Düzenlemenin TBMM’den geçmesinin ardından gözler şimdi Resmi Gazete‘ye çevrildi. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından, emeklilere yapılacak fark ödemelerinin kısa sürede hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, teknik altyapının hazır olduğunu, farkların hızlı biçimde ödeneceğini belirtti. Ödemelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor.

EMEKLİLERDEN MEMNUNİYET, UZMANLARDAN ENFLASYON UYARISI

Kararın açıklanmasının ardından birçok emekli sosyal medya üzerinden memnuniyetini dile getirdi. Ancak bazı ekonomi uzmanları, bu tür ödemelerin kısa vadeli rahatlama sağlasa da enflasyonist etkiler yaratabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Ekonomistlere göre, ikramiyelere yapılan bu artış, piyasalarda kısa vadede harcamaları artırabilir. Ancak kalıcı refah için temel maaş artışlarının da ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

İKİ BAYRAMDA TOPLAM 8 BİN TL

Yeni düzenlemeyle birlikte emekliler, yıl içerisinde toplamda 8.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Bu miktar, özellikle düşük maaşlı emekliler için ciddi bir katkı olacak.

Ayrıca, dul ve yetim maaşı alanlar da hisseleri oranında ikramiyeden yararlanmaya devam edecek. Bu kapsamda, eş ve çocuklara düşen pay da güncellenerek 4.000 TL üzerinden hesaplanacak.

SİYASİLERDEN DESTEK VE ELEŞTİRİLER

İktidar kanadı düzenlemeyi “sosyal devlet anlayışının gereği” olarak savunurken, muhalefet cephesinden “bu artış enflasyon karşısında yetersiz” eleştirileri geldi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, emeklilerin temel maaşlarında da kök ücret artışı yapılması gerektiğini savunuyor.

2025 yılına girerken yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden emekliler için bu ikramiye artışı önemli bir adım oldu. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi yapılan bu artış, bayram alışverişlerini kolaylaştıracak ve bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com