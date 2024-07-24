Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
24 Temmuz 2024 - 18:34

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88’lık bir oranla değer kaybederek 10.991,57 puanda bitirdi..

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile spor oldu.

Özgür Erdursun açıkladı!Özgür Erdursun açıkladı!

Analistler, küresel pay piyasalarının dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrası negatif seyir izlendiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da Ifo İş dünyası güven endeksi, ABD’de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.150 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Erdursun açıkladı!Özgür Erdursun açıkladı!
Türkiye’ye 100 bin dolar para cezasıTürkiye’ye 100 bin dolar para cezası
Türkiye’de sendikalaşma oranı belli olduTürkiye’de sendikalaşma oranı belli oldu
2025 Audi S3 Türkiye’de görücüye çıktı!2025 Audi S3 Türkiye’de görücüye çıktı!
MSB’den Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımıMSB’den Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımı
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !