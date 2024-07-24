Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88’lık bir oranla değer kaybederek 10.991,57 puanda bitirdi..

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrası negatif seyir izlendiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da Ifo İş dünyası güven endeksi, ABD’de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.150 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.