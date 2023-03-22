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Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…

Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…
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22 Mart 2023 - 14:51
Milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olmak için gün sayanlar her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika bilgisine göre bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün konuyu görüşmek için bir araya gelecek.
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