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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL’den yüksek gelenler dikkat

Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL’den yüksek gelenler dikkat
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25 Kasım 2022 - 17:11

Vatandaşların son dönemlerde yüksek gelen faturalar için tasarruf yollarını araştırmaya başladı. Elektrik faturasının çok gelmesini istemiyorsanız, ilk olarak elektriğin hangi saatlerde daha paralı ya da ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde önümüzdeki dönemlerde elektrik faturasının önüne geçmiş olacaksınız.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 1

Vatandaşların son dönemlerde yüksek gelen faturalar için tasarruf yollarını araştırmaya başladı.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 2

Elektrik faturasının çok gelmesini istemiyorsanız, ilk olarak elektriğin hangi saatlerde daha paralı ya da ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 3

Bu şekilde önümüzdeki dönemlerde elektrik faturasının önüne geçmiş olacaksınız.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 4

Günlük olarak kullanılan bazı eşyaların faturalara yansıması ne yazık ki çok yüklü olabiliyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 5

Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, bazı detayları gözden kaçırmamanız gerekiyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 6

BU SAATLERDE ELEKTRİK DAHA UCUZ

Ülkemizde elektrik faturalandırması için iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı olarak geçiyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 7

Elektrik faturalarında yapılan düzenleme ile bundan sonra kullanımda 3 farklı zaman diliminin geçerli olduğu belirtildi.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 8

İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 9

Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 10

Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 11

Bunun dışında tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 12

Beyaz eşyalarınızı özellikle gece saatlerinde çalıştırmaya özen gösterin.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 13

Buzdolabınızın ayarına dikkat edin. Dondurucuyu eksi 18 derecede tutmaya çalışın.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL'den yüksek gelenler dikkat - Sayfa 14

Kullanmadığınız ürünlerin fişlerini kesinlikle prizden çekin.

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