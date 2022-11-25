Elektrik faturasını yarı yarıya düşürüyor! Faturası 160 TL’den yüksek gelenler dikkat

Vatandaşların son dönemlerde yüksek gelen faturalar için tasarruf yollarını araştırmaya başladı. Elektrik faturasının çok gelmesini istemiyorsanız, ilk olarak elektriğin hangi saatlerde daha paralı ya da ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde önümüzdeki dönemlerde elektrik faturasının önüne geçmiş olacaksınız.

Vatandaşların son dönemlerde yüksek gelen faturalar için tasarruf yollarını araştırmaya başladı.

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Elektrik faturasının çok gelmesini istemiyorsanız, ilk olarak elektriğin hangi saatlerde daha paralı ya da ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.

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Bu şekilde önümüzdeki dönemlerde elektrik faturasının önüne geçmiş olacaksınız.

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Günlük olarak kullanılan bazı eşyaların faturalara yansıması ne yazık ki çok yüklü olabiliyor.

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Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, bazı detayları gözden kaçırmamanız gerekiyor.

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BU SAATLERDE ELEKTRİK DAHA UCUZ Ülkemizde elektrik faturalandırması için iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı olarak geçiyor.

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Elektrik faturalarında yapılan düzenleme ile bundan sonra kullanımda 3 farklı zaman diliminin geçerli olduğu belirtildi.

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İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor.

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Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

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Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

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Bunun dışında tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:

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Beyaz eşyalarınızı özellikle gece saatlerinde çalıştırmaya özen gösterin.

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Buzdolabınızın ayarına dikkat edin. Dondurucuyu eksi 18 derecede tutmaya çalışın.

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