FATİH KARAHAN: YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı’nın (AA) New York Ofisi’nde gerçekleştirdiği açıklamalarda 2024 yıl sonu enflasyon hedefi ve ekonomik politikalarla ilgili önemli mesajlar verdi. Karahan, yüzde 24 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

“ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyon kalıcı biçimde düşene kadar gereken tüm adımları atacağız” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Karahan, sıkı para politikasının devam edeceğini ve dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığın sağlanacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlılığımız Türk Lirası’na olan güveni artıracak.”

ENFLASYONDA GERİLEME BAŞLADI

Karahan, enflasyondaki düşüşün baz etkisinden ziyade sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Özellikle hizmet sektöründeki katılığın kırılmaya başlandığını, lokanta ve otel enflasyonunun yüzde 95’ten yüzde 46’ya gerilediğini ifade etti.

TÜRK LİRASI’NA GEÇİŞ ARTIYOR

Karahan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından Türk Lirası’na geçişlerin dövize geçişten daha yüksek olduğunu belirtti.

“Bireysel KKM hesaplarında, vadesi gelenlerin yüzde 25’i Türk Lirası’nda kalıyor, sadece yüzde 10’u dövize geçiyor.”

TALEP KOŞULLARINA UYARI: “DEZENFLASYONU BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Karahan, talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerek:

“Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz. İlk çeyrek verileri talebin daha ılımlı seyrettiğini gösteriyor. Yılın geri kalanında da iç talebin dengeye gelmesini sağlayacak adımlar atacağız.”

YABANCI PARA KREDİLERDE SIKI YÖNETİM

Karahan, yabancı para kredilerde (YP krediler) büyüme sınırının azaltılmasının sebebini de açıkladı:

“YP kredi büyümesi parasal genişlemeye neden oluyordu, sınırları daralttık. Döviz talebini azaltacak adımlar atıyoruz.”

CARİ AÇIKTA DENGELENME

Cari açık konusuna da değinen Karahan:

“Cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 0,8’e geriledi. 2025’te küresel ticaret riskleri olsa da cari açığın tarihsel ortalamaların altında kalmasını bekliyoruz.”

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE NET DÜŞÜŞ

Karahan, medyan ve SATRIM gibi göstergelerde enflasyonun ana eğiliminin geçen yılın yarısına düştüğünü belirtti. Özellikle:

Medyan fiyat artışları geçen yıl yüzde 4,7 iken, bu yıl yüzde 2,1’e geriledi.

geçen yıl yüzde 4,7 iken, bu yıl yüzde 2,1’e geriledi. Hizmet enflasyonunda (ör. lokanta ve otel) yüzde 95’ten yüzde 46’ya gerileme görüldü.

KİRADA YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR

Karahan, kira ve eğitim gibi hizmetlerde hala yüksek enflasyon olduğunu belirterek:

“Kira enflasyonu geçen yıl yüzde 121 iken bu yıl yüzde 97’ye indi. Ancak seviyeler hâlâ yüksek ve bu alanda yavaş iyileşme var.”

KARAHAN’IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 24.

yüzde 24. Enflasyonla mücadele için sıkı para politikası sürecek.

için sıkı para politikası sürecek. Talep koşulları izleniyor, gerekirse yeni adımlar atılacak.

izleniyor, gerekirse yeni adımlar atılacak. YP kredi büyümesi sınırlandırıldı.

sınırlandırıldı. KKM’den çıkış hızlandırıldı.

hızlandırıldı. Türk Lirası’na geçiş eğilimi güçlü.

güçlü. Cari açık düşüşte, kontrol altına alındı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com