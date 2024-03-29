Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor

Oyuncu Melisa Döngel, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun, eski sevgilisi Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geri döndüğü konuşuluyor.
“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşk hayatıyla gündem oldu.
GÖNDERMELİ PAYLAŞIM!
Sefo ile fırtınalı bir aşk yürüten Döngel, ilişkisini bitirdikten sonra ‘Sergen Yalçın’ haberleriyle gündeme gelmişti.
İddiaların ardından Sefo, Instagram hesabından kusma emojisiyle bir paylaşım yapmıştı.
GEÇTİĞİMİZ YAZ BAŞLADI
Melisa Döngel’in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı’da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Döngel’in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu.
Tatili birlikte geçiren ikilinin, flört döneminin burada başladığı iddia edilmişti.
AŞKI İÇİN YOLLARI AŞIYOR
Geçtiğimiz yaz Çeşme’de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkı yeniden alevlendi. İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın’ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel’i görmek için günübirlik İstanbul’a geldiği öğrenildi.
Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark var.