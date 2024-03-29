Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor

AŞKI İÇİN YOLLARI AŞIYOR

Geçtiğimiz yaz Çeşme’de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkı yeniden alevlendi. İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın’ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel’i görmek için günübirlik İstanbul’a geldiği öğrenildi.