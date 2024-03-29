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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 15:44

Oyuncu Melisa Döngel, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun, eski sevgilisi Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geri döndüğü konuşuluyor.

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 1

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşk hayatıyla gündem oldu.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 2

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM! 
Sefo ile fırtınalı bir aşk yürüten Döngel, ilişkisini bitirdikten sonra ‘Sergen Yalçın’ haberleriyle gündeme gelmişti.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 3

İddiaların ardından Sefo, Instagram hesabından kusma emojisiyle bir paylaşım yapmıştı.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 4

GEÇTİĞİMİZ YAZ BAŞLADI 
Melisa Döngel’in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı’da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 5

Döngel’in ünlü teknik adamla ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 6

Tatili birlikte geçiren ikilinin, flört döneminin burada başladığı iddia edilmişti.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 7

AŞKI İÇİN YOLLARI AŞIYOR 
Geçtiğimiz yaz Çeşme’de yakınlaşan Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşkı yeniden alevlendi. İlişkilerini sadece yakın arkadaşlarına söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü ile oyuncunun yakalanmamak için gözlerden uzak restoranları tercih ettiği ve Yalçın’ın takımın maçı ve idmanı olmadığı günlerde ise Döngel’i görmek için günübirlik İstanbul’a geldiği öğrenildi.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 8

Döngel ile Yalçın arasında 27 yaş fark var.

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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 9
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 10
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 11
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 12
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 13
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 14
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 15
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 16
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 17
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 18
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 19
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 20
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 21
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 22
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 23
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 24
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 25
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 26
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 27
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 28
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 29
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Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı yeniden alevlendi: Aşkı için yolları aşıyor - Sayfa 30
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