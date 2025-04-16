EKREM İMAMOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE YANIT

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Nisan’da yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yazılı bir mesajla yanıt verdi. Bahçeli’nin, “İmamoğlu suçsuzsa beraat etsin, suçluysa cezasını çeksin” şeklindeki açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, “Tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum” dedi.

BAHÇELİ’DEN HIZLI YARGILAMA ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, X platformundaki açıklamasında, İBB operasyonları, CHP’nin tutumu ve sokak eylemlerine değinmişti. Bahçeli, “Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme sürecinin ivedilikle sonuçlanması gerektiğini” belirtmiş ve “Zanlı suçsuzsa beraatı, suçluysa cezalandırılması” çağrısında bulunmuştu. Bu açıklama, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İMAMOĞLU’NDAN CEVAP: “YARGI ELİYLE DARBE GİRİŞİMİ”

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Bahçeli’nin açıklamasına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bahçeli’nin maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum. Türkiye’nin asıl gündemi ekonomi, adalet ve güvenlik gibi beka meseleleridir.”

İmamoğlu, yargı sürecini “hukuk eliyle darbe girişimi” olarak nitelendirdi. Seçilmiş siyasetçilere karşı yapılan operasyonların millet vicdanında karşılık bulmadığını savundu.

“MİLLETİN VİCDANI BU TUTUKLAMAYI KABUL ETMİYOR”

İmamoğlu, tutukluluk sürecinin halkın tepkisine neden olduğunu belirterek, şu sözlerle devam etti:

“Tutuklanmamız milletin vicdanında kabul görmemiştir. Halkımız tepkisiyle demokrasiye olan inancını bir kez daha göstermiştir. Şafak baskınlarıyla gözaltına alınmamız, aile düzenimizi yok sayan bir yaklaşımdır.”

“35 YILLIK DİPLOMAM İPTAL EDİLDİ, HUKUK GÜVENİ SARSTI”

İmamoğlu ayrıca, kendisi hakkında verilen kararların sadece bir siyasi operasyon değil, aynı zamanda hukuk sistemine olan güveni zedeleyen kararlar olduğunu vurguladı. Özellikle 35 yıllık diplomasının iptal edilmesi gibi uygulamaların kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net