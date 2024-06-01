Özgür Özel CHP’nin adayını duyurdu! İmamoğlu mu, Yavaş mı?

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı.
Cumhuriuyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı adayının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.
“YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA ÇEKİŞME YOK”
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, “Ekrem İmamoğlu’na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu’dur” ifadelerini kullandı.