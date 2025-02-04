Ege Denizi’nde Sarsıntı Dalgası: 755 Deprem!

Ege Denizi’nde son günlerde yoğun bir sismik hareketlilik yaşanıyor. 26 Ocak 2025’ten bu yana bölgede toplam 755 deprem meydana geldi. Özellikle Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde yoğunlaşan bu sarsıntılar, bölge halkı ve yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Santorini Adası Çevresinde Büyük Hareketlilik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, depremlerin büyüklüğü 1.0 ile 5.2 arasında değişiyor. Bölgedeki en şiddetli deprem 5.2 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntılar, deniz tabanının 5 ila 25 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremler, bölge halkında büyük bir endişe yarattı.

Bölge Halkı Tedirgin, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Santorini’de yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, art arda yaşanan depremler nedeniyle adadan ayrıldı. Havayolu şirketleri ek seferler düzenlerken, adadaki okullar ve kamu kurumları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, bölge halkına sakin olmaları çağrısında bulunarak, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Bilim İnsanlarından Açıklama: Volkanik Hareketlilik mi, Fay Hattı mı?

Uzmanlar, bölgedeki depremlerin volkanik hareketlilikle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Santorini Adası, aktif bir volkanik bölge üzerinde yer aldığı için bilim insanları bu hareketliliğin volkanik aktiviteyle ilişkili olup olmadığı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Yunanistan ve uluslararası bilim ekipleri, deniz tabanında araştırmalar yapmak üzere bölgeye yönlendirildi.

AFAD ve Yetkililerden Uyarı: Dezenformasyona Dikkat!

AFAD ve ilgili kurumlar, vatandaşlara sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Güncel bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, halkın paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.

Ege Denizi’nde Deprem Riski Devam Ediyor

Bölgede sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirten uzmanlar, yetkililerin olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade ediyor. Bölge halkının ise yetkililerin yönlendirmelerine uygun şekilde hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/