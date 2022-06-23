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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı…

Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı…
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23 Haziran 2022 - 13:29

Ece Seçkin’in sahne tarzıyla dikkat çekti. “Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum” diyen Ece Seçkin’in pembe sütyensiz elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 1

Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ece Seçkin yine iddialı bir seçim yaptı.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 2

Daha önce İzzet Yıldızhan’ın kadınların sahne tarzına karışmasıyla ilgili konuşan Seçkin “Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı” demişti.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 3

Ece Seçkin sahnede hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 4

Seçkin son olarak pembe süper mini elbisesiyle sahneye çıktı.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 5

İşte o kareler…

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 6
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 7
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 8
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 9

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 10

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 11

Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 12

Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 13

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 14

Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 15

Albümler

2012 Bu Ne Yaa

2014 Şok Oldum

2015 Aman Aman

2016 Zamanım Yok

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 16

Düetleri

2014 “Hoşuna Mı Gidiyor” (ft. Ozan Doğulu)

2016 “Hoş Geldin Ayrılığa” (ft. Kolpa)

“Wet” (ft. Ozan Doğulu & Baby Brown)

2017 “O La La” (ft. Sinan Ceceli)

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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 17
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 18
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 19
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 20
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 21
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 22
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 23
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 24
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Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı… - Sayfa 25

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