Ece Seçkin sütyensiz paylaşımı ile olay oldu! Süper mini elbisesine beğeni yağdı…

Ece Seçkin’in sahne tarzıyla dikkat çekti. “Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum” diyen Ece Seçkin’in pembe sütyensiz elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Ece Seçkin yine iddialı bir seçim yaptı.

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Daha önce İzzet Yıldızhan’ın kadınların sahne tarzına karışmasıyla ilgili konuşan Seçkin “Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni de destekliyorum. Çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı” demişti.

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Ece Seçkin sahnede hiçbir zaman tarzından ödün vermiyor.

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Seçkin son olarak pembe süper mini elbisesiyle sahneye çıktı.

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İşte o kareler…

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ECE SEÇKİN KİMDİR? Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

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Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı.

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Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

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Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti.

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2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

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Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

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Albümler 2012 Bu Ne Yaa 2014 Şok Oldum 2015 Aman Aman 2016 Zamanım Yok

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Düetleri 2014 “Hoşuna Mı Gidiyor” (ft. Ozan Doğulu) 2016 “Hoş Geldin Ayrılığa” (ft. Kolpa) “Wet” (ft. Ozan Doğulu & Baby Brown) 2017 “O La La” (ft. Sinan Ceceli)

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