İŞTE BU HİÇ OLMADI TATLISES

Magazin dünyası günlerdir İbrahim Tatlıses’in “Babalar Günü”nde yaptığı paylaşımla başlayan olayları
konuşuyor sevgili arkadaşlar… Durdum durdum ama artık dayanamadım. Bu konuda benim de
söyleyeceklerim var!
Türkiye’ye mal olmuş bir sanatçının kendisine evlat veren bir kadına “Kara yılan” demesini kabul
etmiyorum!
Nasıl olur? Bir sanatçı, milyonlarca kişinin izlediği televizyon programında çocuğunun annesine ağza
alınmayacak cümleler kurabilir, onu büyücülükle suçlayabilir?
OLAYLAR OLAYLAR…
Bir çoğunuzun bildiği gibi magazin dünyasını günlerdir meşgul eden olay; İbrahim Tatlıses’in sosyal
medya hesabından yaptığı “Babalar Günü” mesajı ile başlamıştı. Herkes ondan günün anlam ve
önemini anlatan bir mesaj beklerken, O; “Baba candır. Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu
ahmaktır” cümlesini yazmış ve bir anda herkes İmparator’un kimi hedefine aldığını düşünmeye
başlamıştı.
KARŞILIKLI ATIŞMALAR
İşte bu sözlerin kime sarfedildiği Tatlıses’in eski eşi Adalet Hanım’ın paylaşımıyla ortaya çıktı.
Bu kez Adalet Sara’dan imalı bir sosyal medya mesajı geldi. İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’i işaret
ettiğini anlayan Adalet Hanım, “Bugün ‘Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun. Kız-
oğlan, üvey-öz ayrımı sevgisini, kuruşunu pay edenlerin. Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğu ile
mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Babadan yetim
kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun” diyerek ağır bir karşılık
verdi. Yıllardır arka planda kalıp susmuş ama daha fazla dayanamamıştı anlaşılan.
“HIRSIZ” VE “KARA YILAN”
Buraya kadar belki eski iki eşin atışması diyebilirsiniz ama öyle olmadı. Adalet Hanım’ın paylaşımıyla
öfke krizine giren Tatlıses, bir magazin programına çıkarak talihsiz açıklamalarıyla gündem oldu.
Ne oğlunun hırsızlığı kaldı, ne de eski eşinin kendisine büyü yaptırması. Her zaman yanında olan ona
destek veren eski eşine “Kara yılan” demesi var ki, gerçekten büyük haksızlıktı.
HİÇ Mİ DERS ALMADIN?
Bilirsiniz beni, haksızlık karşısında hiç susmam…
Şimdi söyleyeceklerim İbrahim Tatlıses’e;
Seni bu halk sıfırdan, zirveye taşımadı mı? Konserlerini doldurup, albümlerini satın alarak sana büyük
servetler kazandırmadı mı? “İmparator” diyip, baştacı etmedi mi?
Peki, sen ne yaptın? Tek kelime ile “şımardın”… Sana bir evlat veren kadını kucağında bebesi ile terk
edip, şöhretli olanlara koştun. Adalet Hanım’ı bir başına bırakıp Perihan Savaş’la aşk yaşamaya
başladın. Bununla da yetinmedin bu kez Perihan Savaş’ı hamile iken Derya Tuna ile aldattın!
Derya Tuna belki hep hayatında oldu ama sen bir türlü durulmadın, önce kızın sonra da torunun
yaşındaki genç kızlarla birlikte olmaya başladın. Yaşın 70 oldu ama, yaşadıklarından hiç ders almadın!
Ve en sonunda hiç kurulmaması gereken bir cümle ile ilk hayat arkadaşın Adalet Hanım’a “Kara yılan”
diyecek kadar şuursuzlaştın.
O kadın ki sana bir erkek evlat vermiş, kötü günlerinde daima yanında olmuş… Vurulduğunda baş
ucunda dua etmiş… Tek başına evladını büyütebilmek uğruna bütün yaptıklarını, senin bitmek
tükenmek bilmeyen ilişkilerini sineye çekmiş.
BÜTÜN ANALAR KUTSALDIR
Seni doğuran anaya gösterdiğin saygıyı Adalet Hanım’a da göstermek zorundasın! Çünkü o da bir
anne, fedakar bir kadın! Bunu asla unutma.
Önce dur ve bir düşün. Sen oğullarına eşit davranabildin mi bugüne kadar? İdo’yu evlendirirken
gösterdiğin özeni, heyecanı Ahmet Tatlıses evlenirken gösterdin mi? Sen değil misin oğullarını
birbirinden ayıran?
Sonra çıkmış canlı yayında açıklamalar yapıyorsun, “Ahmet 7 dükkan batırdı, ben vurulduğumda
hastane odasındayken kasayı boşalttı” diye. Eğer bunlar yaşandı ise senin hatan yok mu? Sen İdo’ya
gösterdiğin ilgiyi Ahmet’e gösterdin mi, o büyürken?
EVLENEMEYİNCE HIRS YAPTIN
Bunların muhakemesini senin artık doğru yapman lazım. Daha önce de söylediğim gibi yaşın 70
olmuş, hala neyin peşindesin? Torunun yaşındaki bir kızla evlenemedin diye hırs edinip eski eşin
Adalet Hanım’ın sana büyü yaptığını söylemek de neyin nesi? Önce sen ailene saygı duyacaksın ki,
sevenerin de sana saygı duysun.
Son olarak diyeceğim şudur ki; Bu yaptıkların sana hiç yakışmadı Tatlıses! Bu dünyadan bir Müslüm
Baba geçti, herkesin saygı duyduğu… Sen onun gibi olamadın!
Sevenlerinin dualarıyla ayakta kaldın ama ders almadın.
Son olayların ardından artık sevenlerinden anlayış ve alkış bekleme! Çünkü bu halk için “aile
kutsaldır”. Sen bu kutsala dil uzattın!