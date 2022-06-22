İŞTE BU HİÇ OLMADI TATLISES

Magazin dünyası günlerdir İbrahim Tatlıses’in “Babalar Günü”nde yaptığı paylaşımla başlayan olayları

konuşuyor sevgili arkadaşlar… Durdum durdum ama artık dayanamadım. Bu konuda benim de

söyleyeceklerim var!

Türkiye’ye mal olmuş bir sanatçının kendisine evlat veren bir kadına “Kara yılan” demesini kabul

etmiyorum!

Nasıl olur? Bir sanatçı, milyonlarca kişinin izlediği televizyon programında çocuğunun annesine ağza

alınmayacak cümleler kurabilir, onu büyücülükle suçlayabilir?

OLAYLAR OLAYLAR…

Bir çoğunuzun bildiği gibi magazin dünyasını günlerdir meşgul eden olay; İbrahim Tatlıses’in sosyal

medya hesabından yaptığı “Babalar Günü” mesajı ile başlamıştı. Herkes ondan günün anlam ve

önemini anlatan bir mesaj beklerken, O; “Baba candır. Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu

ahmaktır” cümlesini yazmış ve bir anda herkes İmparator’un kimi hedefine aldığını düşünmeye

başlamıştı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

İşte bu sözlerin kime sarfedildiği Tatlıses’in eski eşi Adalet Hanım’ın paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bu kez Adalet Sara’dan imalı bir sosyal medya mesajı geldi. İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’i işaret

ettiğini anlayan Adalet Hanım, “Bugün ‘Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun. Kız-

oğlan, üvey-öz ayrımı sevgisini, kuruşunu pay edenlerin. Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğu ile

mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Babadan yetim

kalmışların, baba gibi baba olanların ve baba gibi annelerin günü kutlu olsun” diyerek ağır bir karşılık

verdi. Yıllardır arka planda kalıp susmuş ama daha fazla dayanamamıştı anlaşılan.

“HIRSIZ” VE “KARA YILAN”

Buraya kadar belki eski iki eşin atışması diyebilirsiniz ama öyle olmadı. Adalet Hanım’ın paylaşımıyla

öfke krizine giren Tatlıses, bir magazin programına çıkarak talihsiz açıklamalarıyla gündem oldu.

Ne oğlunun hırsızlığı kaldı, ne de eski eşinin kendisine büyü yaptırması. Her zaman yanında olan ona

destek veren eski eşine “Kara yılan” demesi var ki, gerçekten büyük haksızlıktı.

HİÇ Mİ DERS ALMADIN?

Bilirsiniz beni, haksızlık karşısında hiç susmam…