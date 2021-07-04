Melis Sezen, sezonu Bodrum’da açtı

Genç oyuncu Melis Sezen (24), rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından Bodrum’a gitti. Önceki gün plajda görüntülenen Sezen, güneşlenmeden önce vücuduna bol miktarda koruyucu krem sürdü
Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, sezonu açtı. Soluğu Bodrum’da alan Sezen, önceki gün Yalıkavak’ta konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi.
Güneşlenmeden önce vücuduna koruyucu bol miktarda koruyucu krem süren ünlü oyuncu, plajda ilgi odağı oldu.
Bir ara denize girmeye niyetlenen Sezen, yanına arkadaşlarının gelmesiyle bu isteğinden vazgeçip koyu bir sohbete daldı.
Sezen, ardından saatlerce güneşlendi. Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.