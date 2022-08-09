Ebru Polat bu defa iddialı bikinisiyle olay oldu

Bir günlük kazancının yaklaşık 40 bin TL olduğunu açıklayan şarkıcı Ebru Polat konserlerine hız kesmeden devam ediyordu. Son dönemde Onlyfans ile birlikte sınırları zorlayan Polat yine cesur bir pozunu paylaştı.
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Ailesiyle Alaçatı’ya tatile gideceğini söyleyen Polat konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.
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Uzun tatil yapınca sıkıldığını söyleyen Ebru Polat bikinisiyle kıvrımlarını da sergiledi. Son dönemin iddialı bikini modellerinden olan bikinisiyle üst üste pozlarını paylaşan şarkıcıya yine hayranları beğeni yağdırdı.
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