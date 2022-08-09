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Ebru Polat bu defa iddialı bikinisiyle olay oldu

Ebru Polat bu defa iddialı bikinisiyle olay oldu
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09 Ağustos 2022 - 17:02
Şarkıcı Ebru Polat sık sık tatile çıkamadığı için takipçilerine yakınıyordu. Kısa kısa deniz ve güneş keyfi yapan Polat muradına erdi. Ebru Polat iddialı bikinisini giyip tatile ailesiyle gideceğini duyurdu.

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Bir günlük kazancının yaklaşık 40 bin TL olduğunu açıklayan şarkıcı Ebru Polat konserlerine hız kesmeden devam ediyordu. Son dönemde Onlyfans ile birlikte sınırları zorlayan Polat yine cesur bir pozunu paylaştı.

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Ailesiyle Alaçatı’ya tatile gideceğini söyleyen Polat konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.

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Uzun tatil yapınca sıkıldığını söyleyen Ebru Polat bikinisiyle kıvrımlarını da sergiledi. Son dönemin iddialı bikini modellerinden olan bikinisiyle üst üste pozlarını paylaşan şarkıcıya yine hayranları beğeni yağdırdı.

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