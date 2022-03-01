Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti

Gelen mesajda Ebrar Karakurt’un hayranı olduğu anlaşılan bir kişi, “Geber inşallah! Dava etme beni ne olur. Param yok. Benim dualarım tuttu bu arada. Ondan ayrıldınız. Bu bilgiyi al g… şimdi. Bırakıyorum seni takibi o… karı” mesajını ifşa etti.