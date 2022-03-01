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Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti

Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti
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04 Mart 2022 - 17:23

Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge’den ikinci kez ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt, yaptığı paylaşımla dikkatleri çekmişti. Ünlü voleybolcu, eski sevgilisine Oğuzhan Uğur’un ‘Biyolojik Unsur’ şarkısını yollayarak hareket çekmişti. Bu defa İmge, sosyal medya hesabından gelen hakaret dolu mesajı ifşa etti. Gelen mesajda takipçisinin, Ebrar Karakurt’la İmge’nin ayrılığına sevindiğini belirtmesi dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 1

Mayıs ayından beri İtalya’da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verme kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, ikinci kez yollarını ayırdı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 3

Ebrar Karakurt eski aşkına yaptığı şarkılı göndermeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli voleybolcu, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur’un ‘Biyolojik Unsur’ şarkısını paylaşarak, ”Daha iyisini bulacakmışsın. B.k bulursun” sözleri eşliğinde el hareketi çekmişti.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 4

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İmge, kendisine gelen hakaret dolu mesajı paylaştı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 5

Gelen mesajda Ebrar Karakurt’un hayranı olduğu anlaşılan bir kişi, “Geber inşallah! Dava etme beni ne olur. Param yok. Benim dualarım tuttu bu arada. Ondan ayrıldınız. Bu bilgiyi al g… şimdi. Bırakıyorum seni takibi o… karı” mesajını ifşa etti.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 6

Paylaşımına “Bu şekilde yüzlerce mesaj alıyorum. Bir şey söylemediğim sürece de susmayacaksınız sanırım. Derdinizi mahkemede anlatırsınız” notunu düştü.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 7
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 8
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 9
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 10
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 11
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 12

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti - Sayfa 29

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