Dünyanın Umutla Beklediği Haber Geldi

Delta varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili dünyanın umutla beklediği sonuçlar geldi. Ülkemizde de kullanılan koronavirüs aşısı için sonuçlar açıklandı…
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde… İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
AŞIDA MERAKLA BEKLENEN SONUÇLAR AÇIKLANDI
Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 5 milyar barajını geride bırakırken, İsrail’den bu aşı ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi.
Haaretz’te yer alan habere göre, Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı bulaşan hastalarda virüs yoğunluğunu azalttığı keşfedildi.
İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nin ortak çalışmasına göre, üçüncü doz aşı virüs yükünü dört kat artırıyor ve özellikle Delta’ya karşı ciddi bir koruma sağlıyor.
Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters’a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov’tan geldi.