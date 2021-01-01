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İki Kocalı Hürmüz

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İki Kocalı Hürmüz
4 views
20 Eylül 2021 - 16:06
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Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece yanında iki erkek arkadaşıyla görüntülendi. Kameralara yakalanan güzel oyuncu ilginç yanıtlarıyla dikkat çekti.

“KOCALARIMLA YAŞIYORUM”

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İrem Altuğ, sorulara “Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz” şeklinde yanıt verdi. Sonrasında yanındaki iki erkeği gösteren oyuncu, “Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte o röportaj…

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

İrem Altuğ’un o anlara ait videosuna kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram’da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.

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